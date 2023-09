Roma: in commissione Lazio il punto su Tor Bella Monaca, don Coluccia "servono interventi profondi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le situazioni da aggredire per togliere spazio ai clan secondo don Antonio Coluccia: il traffico di droga e il racket delle occupazioni delle case popolari: "Non basta l'azione delle forze di polizia, servono interventi profondi e non spot, bisogna creare un'alternativa: una nuova proposta di vita, cercando di fare capire ai ragazzi che c'è un futuro diverso", ha sottolineato il prete anti spaccio. Per il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco "le istituzioni cominciano ad accendere i riflettori sul nostro territorio. Abbiamo la piazza di spaccio più grande d'Europa, controllata da 14 clan mafiosi. Ora dobbiamo riprenderci gli spazi che abbiamo ceduto alla criminalità. A Tor Bella Monaca ci sono circa mille persone agli arresti domiciliari, le case sono occupate da chi non ha diritto: le persone contigue alla criminalità devono essere mandate via". (segue) (Rer)