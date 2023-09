Roma: in commissione Lazio il punto su Tor Bella Monaca, don Coluccia "servono interventi profondi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco, infine, ha chiesto "il sostegno della commissione per realizzare la città delle arti e dei mestieri sul territorio del Municipio VI". La consigliera Eleonora Mattia del Pd ha voluto osservare che "Tor Bella Monaca è la Scampia di Roma. Non possiamo dividerci per appartenenza politica. Servono più fondi per parchi inclusivi, asili nido, azioni per prevenire dispersione scolastica, dobbiamo sostenere le battaglie del territorio". Per Chiara Iannarelli di Fd'I "non servono la retorica e le vetrine: servono azioni concrete, bilanciare la denuncia con la parte di costruzione". L'audizione è stata chiusa dal presidente Cera che ha definito l'audizione "un passo importante per capire quello che è Tor Bella Monaca, ora servono i fatti. A partire dalla lotta allo spaccio: la droga è il portafoglio della criminalità organizzata". (Rer)