Intercettazioni: Costa (Azione), ad atti inchiesta pm dica quanto ha speso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri dovranno depositare agli atti dell'inchiesta il riepilogo delle spese sostenute per le intercettazioni telefoniche, ambientali o con il trojan disposte durante le indagini. Lo prevede un emendamento di Enrico Costa (Azione) al decreto legge cosiddetto Omnibus, approvato oggi dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. "Nel 2023 il costo delle intercettazioni ammonterà a 213 milioni di euro. Un'enormità. Oltre 120 mila bersagli intercettati all'anno - spiega il parlamentare -. Ogni intercettato ha in media tra telefonate e messaggi 26 contatti al giorno. E le captazioni durano in media 50 giorni. Il conto è presto fatto: oltre 150 milioni di conversazioni intercettate ogni anno. È giusto, inchiesta per inchiesta, sapere quanto si è speso e quante intercettazioni sono state effettuate". (Rin)