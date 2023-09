Caivano: Mantovano, qui si sperimenta modulo operativo che può diventare modello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo punto su quanto fatto sino ad oggi a Caivano e le strategie per l’immediato futuro. A Caivano, oggi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è stato impegnato in una riunione operativa negli uffici del commissariato di governo. “La riunione di oggi è servita non solo ad individuare le priorità per Caivano, cosa peraltro già fatta ad agosto, ma anche a capire chi fa cosa, in quali tempi e come, a comprendere cosa c'è di ulteriore da fare - ha spiegato Mantovano -. Qui stiamo sperimentando un modulo operativo che può diventare modello per affrontare le emergenze in altri luoghi degradati”. Alla riunione erano presenti il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Pina Castiello, e il commissario prefettizio del comune di Caivano, Gianfranco Tomao.(Ren)