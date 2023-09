Libia: generale Langley (Africom) incontra Haftar a Bengasi, aiuti Usa per vittime ciclone "Daniel"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom), il generale Michael Elliott Langley, ha incontrato oggi a Bengasi il comandante dell'esercito nazionale libico (Enl), Khalifa Haftar, per discutere dell'importanza di formare un governo nazionale democraticamente eletto, riunificare l'esercito libico e salvaguardare la sovranità libica, rimuovendo i mercenari stranieri. Lo riferisce l'ambasciata degli Stati Uniti su X (ex Twitter). Langley e Haftar hanno inoltre discusso degli sforzi di soccorso in corso nelle aree colpite dalle inondazioni generate dal ciclone "Daniel" e degli sforzi delle autorità libiche e della comunità internazionale per aiutare chi ne ha bisogno. La visita di Langley e dell'inviato speciale degli Stati Uniti, ambasciatore Richard Norland, a Bengasi è avvenuta oggi in concomitanza con l'arrivo di 13 tonnellate di forniture essenziali donate dall'agenzia UsAid, tra cui coperte, forniture igieniche e ripari di emergenza. Ieri, l'alto ufficiale statunitense aveva incontrato il primo ministro del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e aveva detto che in questo momento "è più importante che mai che tutti i leader politici libici lavorino insieme per servire il popolo libico”. (Lit)