Migranti: Mattarella, no a soluzioni tampone o approssimative, problema non si risolve ignorandolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dal via libera al decreto con cui il governo ha voluto dare una prima stretta sull’immigrazione clandestina, e mentre in Europa infuria la polemica su respingimenti e ricollocamenti, la voce autorevole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pur senza entrare nel merito delle scelte dell’esecutivo - perché “né il presidente Steinmeir né io abbiamo competenze di governo e siamo stati sempre attenti a non superare i limiti o i confini” - ha voluto indicare una linea di principio ai naviganti, nazionali e continentali: partendo dal presupposto che le regole del trattato di Dublino appartengono alla preistoria, la gestione delle migrazioni non può essere affidata a soluzioni tampone, o peggio approssimative. La risposta - questo il ragionamento - non può arrivare da chi pensa di averla già in tasca ma anzi deve scaturire da un attento approfondimento a livello Ue, ricordando sempre che i problemi non si risolvono ignorandoli. E soprattutto non da soli. L’occasione per tornare su un tema caro al Presidente - che già nei giorni scorsi aveva rimarcato come anche dal futuro dei tanti studenti non italiani sarebbe dipeso il futuro del Paese - è stata la visita di questa mattina al centro gestito dall’associazione Don Bosco 2000 di Piazza Armerina, in Sicilia, dove il Capo dello Stato, insieme al Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, ha potuto ascoltare dalle voci dei protagonisti numerose storie di integrazione e accoglienza. Come quella di Hassan, studente di 16 anni con il sogno di fare il dentista, o quella di Rasheed che ora lavora su progetti di sviluppo per il Senegal. Storie di riscatto accumunate da tanto dolore, paura e fatica. Ed è proprio da questo che è voluto partire il Presidente, ricordando che queste persone sono giunte in Italia “attraverso sofferenze indicibili” è che grazie a progetti come quello del Don Bosco sono stati non solo accolti, ma anche pienamente integrati. Anche perché, ha voluto ricordare il Capo dello Stato, queste persone “resterebbero volentieri” nei loro Paesi “se non fossero spinti da fame, guerra, persecuzioni e terrorismo”. (segue) (Rin)