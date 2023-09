Migranti: Mattarella, no a soluzioni tampone o approssimative, problema non si risolve ignorandolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna dunque raccogliere la sfida e farlo senza dimenticare che le migrazioni sono “un fenomeno globale” da approfondire con “una visione di futuro e non con interventi “improvvisati e tampone”. Servono dunque “soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali o approssimative” sia a livello nazionale che comunitario, perché “nessun Paese può farcela da solo”. Ma bisogna cambiare registro - l’analisi del Capo dello Stato - perché fare riferimento e basarsi all’accordo di Dublino, come fanno alcuni Paesi, vuol dire “fare un salto nel pleistocene, in un’altra era geologica. E’ una cosa fuori dalla realtà”. Sarebbe come voler “collegare l’Europa con le carrozze a cavallo”. Insomma, per il Capo dello Stato bisogna tornare a far politica e soprattutto l’Europa deve capire che “il problema esiste e non si rimuove ignorandolo ma affrontandolo per non lasciare la questione ai crudeli trafficanti di esseri umani”. Parole pronunciate accanto al presidente tedesco, nei giorni in cui fra i due paesi esiste un’oggettiva differenza di vedute sull’emergenza sbarchi e la gestione dei migranti a livello europeo. Su questo, però, sono arrivate parole concilianti da entrambi i presidenti, con l’inquilino del Colle che si è detto convinto che verrà trovata “una soluzione collaborativa, come sempre avvenuto fra Germania e Italia” ed il presidente Steinmeier che ha tagliato corto: “Speriamo che il numero arrivi di migranti diminuisca” ma “abbiamo bisogno di soluzioni Europee, non possiamo fare altrimenti”. Intanto rafforzando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, perché “se vogliamo tenere aperti i confini interni dell’Europa - il monito tedesco - abbiamo bisogno di un dibattito sugli strumenti per fare in modo che questo avvenga”. (Rin)