Intercettazioni: M5s, da governo altra misura salva corrotti

- "Impedendo le intercettazioni cosiddette a strascico, ad eccezione del caso di reati per i quali sia previsto l'arresto in flagranza obbligatorio, il governo getta ancora una volta la maschera mostrando il suo programma in materia di giustizia: garantire impunità per i reati contro la Pubblica amministrazione, quelli dei colletti bianchi. Sono innanzitutto quelli i reati che vengono esclusi dall'emendamento approvato in commissione alla Camera, per i quali non si potranno usare le intercettazioni realizzate in altro procedimento". Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "Il governo Meloni dice allo Stato di girarsi dall'altra parte di fronte a reati gravi come la corruzione - proseguono i parlamentari -. Come sempre lo fanno nell'ombra, di soppiatto, nella nebbia dei grovigli normativi. Non hanno il coraggio di dire apertamente che vogliono salvare le malefatte dei comitati d'affari che lucrano con la corruzione. Dovrebbero almeno avere il coraggio di fare un apposito decreto salva corrotti anziché muoversi tra i cavilli. Con la propaganda fanno la voce grossa e poi in Parlamento con le leggi assestano l'ennesimo colpo alla legalità e realizzano una giustizia classista: forte con i deboli e deboli con i forti".(Rin)