Usa: Camera, conservatori bloccano ancora il pacchetto per gli stanziamenti al Pentagono

- I conservatori alla Camera dei rappresentanti hanno nuovamente bloccato il voto procedurale sul pacchetto per gli stanziamenti al Pentagono, impedendo alla proposta di avanzare per la seconda volta, questa settimana. Il risultato, raggiunto con 212 voti favorevoli e 216 contrari, rappresenta un colpo per il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, che sta tentando di sbloccare il processo di approvazione degli stanziamenti, in vista di un possibile blocco delle attività amministrative del governo federale alla fine di settembre, e cercando al contempo di venire incontro alle richieste avanzate dai conservatori del suo partito. Sei repubblicani hanno votato contro la proposta, in linea con i democratici: Dan Bishop, Marjorie Taylor Greene, Matt Rosendale, Andy Biggs, Eli Crane e Tom Cole. (Was)