Spazio: Argotech vince il premio imprese per innovazione di Confindustria

- Argotech, la space company Torinese, ha vinto la XIII edizione del premio Imprese per l'innovazione di Confindustria nella categoria Award. "Voglio ringraziare Confindustria per il premio, ma soprattutto tutte le colleghe e i colleghi che, con il loro impegno, hanno reso possibile questo nuovo riconoscimento quali alfieri dell’innovazione - ha detto David Avino, ceo e fondatore di Argotec - Solo due mesi fa il nostro satellite LICIACube vinceva il premio Missione dell’Anno negli Stati Uniti, confermando l’importante posizionamento di Argotec a livello internazionale. Tuttavia, è solo un nuovo inizio: SpacePark, espansione negli Stati Uniti, tecnologia, investimenti sul capitale umano e sulla sostenibilità sono gli assi di sviluppo su cui stiamo lavorando e grazie ai quali vogliamo continuare ad essere leader di innovazione, in Italia e nel mondo", ha concluso Avino. (Rpi)