Roma: via Gianicolense come un torrente, problemi alla circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’onda d’acqua, spinta giù dalla pendenza di via Gianicolense sull’intenso traffico del pomeriggio. E’ accaduto poco prima delle 18:30 e l’acqua proveniente quasi certamente dalla rottura di un conduttura, ha trasformato in un torrente la corsia e creato timore tra automobilisti e scooteristi che viaggiavano in direzione San Giovanni di Dio. Immediato l’intervento degli agenti della polizia locale del Gruppo Monteverde che, prima dell’ospedale San Camillo-Forlanini, hanno deviato il traffico in via Ramazzini. Sono in corso anche altre chiusure per mettere in sicurezza l’area e stabilire la sorgente del “torrente”. (Rer)