Nato: ministro Difesa francese Lecornu, interoperabilità torni sul tavolo dell'Alleanza atlantica

- La questione dell'interoperabilità è un tema che deve emergere nell'agenda dell'Alleanza atlantica nei prossimi anni. Lo ha detto il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu, durante una conferenza stampa tenuta al fianco dell'omologo tedesco, Boris Pistorius, a Evreux, in Francia. Lecornu ha sottolineato l'intesa su questo dossier con l'ormai ex ministro della Difesa britannico Ben Wallace e con quello italiano, Guido Crosetto. "Questa interoperabilità ha funzionato bene durante la Guerra Fredda", ha detto il ministro francese, spiegando che durante gli anni Novanta e Duemila questa strategia è stata abbandonata "spesso per questioni industriali". Secondo Lecornu gli aiuti militari forniti all'Ucraina hanno dimostrato l'importanza di un ritorno dell'interoperabilità. (Frp)