Roma: Cera (Fd'I), prossima commissione Lazio su lotta criminalità a Tor Bella Monaca

- Noi tutti siamo chiamati "a fare sistema per contrastare la criminalità. Le istituzioni devono essere vicine ai cittadini. Vogliamo dare un segnale forte a tutti i romani. Proprio per questo la prossima seduta della commissione la faremo proprio a Tor Bella Monaca". Lo ha annunciato il presidente della commissione Lotta alla criminalità e antimafia del Consiglio regionale del Lazio, Flavio Cera di Fd'I, durante la seduta odierna dedicata al tema della sicurezza a Roma, alla luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno colpito in particolar modo Tor Bella Monaca. All'audizione è intervenuto anche il prete anti spaccio don Antonio Coluccia che prima aveva incontrato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. (Rer)