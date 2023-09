Intercettazioni: Calenda, d'ora in poi il pm dovrà indicare quanto spende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "D'ora in poi il pubblico ministero dovrà indicare quanto spende per le intercettazioni. In un Paese civile sarebbe la regola. Da oggi, grazie al grande lavoro di Enrico Costa che ha fatto approvare un suo emendamento in questo senso, forse anche l'Italia può sembrare un Paese normale". Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione. (Rin)