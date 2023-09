Rifiuti: da Soprintendenza no a biodigestore Cesano, assessora Roma "valutazioni in corso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha espresso parere negativo la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, competente per la zona di Cesano, all'interno della Conferenza dei servizi asincrona indetta con riferimento al progetto per la realizzazione di un biodigestore, ovvero un impianto di trattamento integrato anaerobico ed aerobico della frazione organica da raccolta differenziata. Lo conferma in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "Il parere negativo è un fatto imprevisto, che rischia di allungare i tempi per la realizzazione di un impianto cardine del piano dei rifiuti di Roma - spiega Alfonsi -. Il parere negativo si basa su vincoli paesaggistici di carattere generale e sulla possibile interferenza delle strutture da realizzare con preesistenze archeologiche e storiche, che non sarebbero state adeguatamente valutate nella documentazione presentata a corredo del progetto". (segue) (Com)