Usa: Senato approva la nomina del nuovo capo di Stato maggiore delle Forze armate

- Il Senato ha confermato il generale Randy George all’incarico di capo di Stato maggiore delle Forze armate, una delle oltre 300 posizioni che sono rimaste bloccate per mesi a causa dell’opposizione del senatore repubblicano Tommy Tuberville, in protesta contro le politiche del Pentagono per la tutela del diritto all’aborto. La camera alta del Congresso ha approvato la nomina con una maggioranza schiacciante: 96 voti favorevoli e solo uno contrario, quello del senatore repubblicano Mike Lee. Si tratta della seconda delle tre posizioni su cui il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato ieri una votazione per aggirare il blocco imposto da Tuberville. Nella serata di ieri, la camera alta del Congresso ha approvato la nomina del generale Charles Brown all’incarico di capo di Stato maggiore congiunto, al posto di Mark Milley. (Was)