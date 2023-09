Sud: Castiello, Zes unica strumento fondamentale per attrarre investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non cresce il Sud non cresce il Nord e non cresce il Paese. Ci saranno investimenti, ci sarà la possibilità di rimettere in moto il nostro tessuto economico grazie soprattutto al Mezzogiorno. La Zona economica speciale unica è la soluzione migliore per dare forza di investimenti al Sud. La Zes per il Mezzogiorno è uno strumento per attrarre investitori italiani e stranieri che mettono in campo un sistema produttivo virtuoso che permetterà di unire il meridione d'Italia con tutta l'Europa. Ritengo sia uno strumento eccezionale che farà ripartire tutte le economie del nostro Mezzogiorno". Lo ha dichiarato Giuseppina Castiello, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". (Rin)