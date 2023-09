Venezia: Di Blasio, possibile crescita sostenibile porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita sostenibile del porto è già possibile nell'equilibrio tra sviluppo delle attività economiche e tutela della laguna. Lo ha dichiarato Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, in occasione della presentazione dei risultati dello studio scientifico "Channeling the green deal for Venice", dedicato agli effetti della navigazione lungo il canale Malamocco Marghera, nel corso di uno degli eventi della prima Biennale della sostenibilità. Lo studio è stato finanziato dal Programma Cef (Connecting Europe Facility) e ha visto il coinvolgimento di alcune aziende di consulenza del settore come Force Technology, Hs Marine, Cetena, Around Water e il coordinamento del Danish Hydraulic Institute. "La crescita sostenibile del porto è già possibile nell'equilibrio tra sviluppo delle attività economiche e tutela della Laguna - ha aggiunto Di Blasio -. Lo dimostrano i risultati dall'elevato valore scientifico prodotti dallo studio 'Channeling the green deal for Venice" che si basa su 24 mesi di collaborazione dell'Autorità, affiancata da Capitaneria, Piloti e Rimorchiatori, con alcuni tra i maggiori esperti mondiali in opere idrauliche, coordinati dal Danish hydraulic system. Le indicazioni proposte dal team di ricerca che si concentrano sulla necessità di ridurre la velocità del naviglio e sulla realizzazione di minime modifiche infrastrutturali lungo il canale Malamocco Marghera, permetterebbero di triplicare l'operatività della principale via d'accesso al porto di Venezia, di migliorare la sicurezza e di abbattere del 50 per cento i fenomeni di erosione dei fondali e di sospensione del sedimento causati dal passaggio delle navi". (Rev)