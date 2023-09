© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Italia: Macao, Santanchè incontra ministro Cultura e turismo Hu Heping - Oggi, a Macao, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato il ministro della Cultura e del Turismo cinese Hu Heping, prima della cerimonia di apertura del Global Tourism Economy Forum: “Noi ci siamo. Faremo delle campagne di comunicazione qui in Cina. Auspico che nel prossimo futuro si riesca a fare una partnership anche sulla cinematografia; quindi, lavorare nella direzione di realizzare film in Italia e in Cina, perché il cinema è un grande veicolo per comunicare i territori e una Nazione." Così il ministro Santanchè durante l'incontro. Lo riferisce il ministero del Turismo su Facebook. (Res)