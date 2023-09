Francia-Italia: Sncf, ripresa collegamenti ferroviari non prima di fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sncf, l'azienda del trasporto pubblico ferroviario francese, non riprenderà il traffico tra la Francia e l'Italia interrotto a causa della frana avvenuta nella vallata della Maurienne, nella Savoia, prima della fine di ottobre. Lo ha annunciato un rappresentante dell'azienda durante un punto stampa. Più di 10 mila metri cubi di roccia sono caduti sul tunnel abitualmente utilizzato dai treni. I lavori ancora non sono cominciati perché ci sono ancora circa 4 mila metri cubi di roccia instabili che rischiano di cadere. Secondo Sncf, la struttura del tunnel non ha subito danni. Solamente l'ingresso è stato impattato dalla frana. (Frp)