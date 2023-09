Veneto: Martella (Pd), interrogazione al governo su nuove risorse per danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd del Veneto, Andrea Martella, ha annunciato di aver presentato al presidente del Consiglio e al ministro della Protezione civile un’interrogazione per chiedere la convocazione di un tavolo con le amministrazioni territoriali per individuare le risorse necessarie ad affrontare i danni del maltempo di luglio. "I sindaci della Riviera del Brenta, in relazione ai danni subiti dai propri territori a seguito degli eventi meteorologici del mese di luglio, hanno espresso in più occasioni la propria preoccupazione per la mancanza di risposte da parte del governo nazionale”, ha sottolineato. “La conta dei danni ha evidenziato la necessità per diverse decine di milioni e gli otto milioni già stanziati – ha aggiunto – risultano del tutto insufficienti". "Spesso le famiglie, le imprese e le amministrazioni da sole non riescono ad affrontare gli interventi di ripristino delle abitazioni, delle attività economiche e delle infrastrutture. È a questo punto necessario – ha concluso – che ci sia un nuovo confronto tra governo e amministratori e per questo motivo ho presentato una interrogazione alla presidente del Consiglio e al ministro della Protezione civile in cui chiedo che venga al più presto convocato un apposito tavolo con le amministrazioni territoriali interessate, al fine di individuare le risorse necessarie per affrontare le conseguenze degli eventi meteo di luglio, da stanziare anche attraverso uno dei provvedimenti d'urgenza attualmente all'esame del Parlamento". (Rev)