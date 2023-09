Lazio: favorire circolazione crediti fiscali, ok da commissione Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Bertucci di Fd'I, ha approvato la proposta di legge regionale in merito alle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali. Alla presenza dell'assessore Giancarlo Righini, la proposta è stata approvata con un emendamento all'articolo 1, tre all'articolo 2 e due all'articolo 4. Le opposizioni con Mario Ciarla del Partito democratico, Marietta Tidei di Italia viva e Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle hanno motivato l'astensione sul voto finale con osservazioni simili: ovvero il provvedimento, "pur venendo a sanare una situazione che crea difficoltà per le imprese, si presenta contraddittorio rispetto alle linee governative in materia". Non si è detto d'accordo con questo rilievo il capogruppo di Fd'I Daniele Sabatini, perché a suo avviso "questa normativa opera sul pregresso e non sul futuro, che è ciò di cui si occupa il Governo nazionale". Apprezzamento di Nazzareno Neri dell'Unione di centro per la celerità di questa iniziativa. L'assessore Righini, a sua volta, ha ringraziato la commissione e i consiglieri, impegnandosi a garantire la tempestività della piattaforma. Anche a suo avviso non esiste un problema di coerenza con la normativa governativa. "Importo piccolo ma significativo" per Righini, quello garantito da questa legge, e solo per i crediti certificati. Infine, l'assessore ha auspicato un voto unanime in Aula, dove andrà a breve il provvedimento. (Rer)