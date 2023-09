Lazio: Sabatini (Fd'I), bene via libera a legge su circolazione crediti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata licenziata dalla commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Sabatini e sottoscritta da tutti i capigruppo della maggioranza, Laura Cartaginese, Luciano Crea, Nazzareno Neri e Giorgio Simeoni, sulle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus. Lo afferma in una nota Sabatini. "Ringrazio l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini e il presidente della Commissione Marco Bertucci per la collaborazione fornita in fase di elaborazione della proposta e anche per il prezioso supporto tecnico assicurato dagli uffici", spiega. La Regione Lazio con la proposta di legge - prosegue la nota - nel rispetto delle leggi nazionali, intende coinvolgere le proprie società e i propri enti nell'acquisto dei crediti fiscali e al tempo stesso far acquistare gli stessi dai suoi fornitori per un loro utilizzo diretto in compensazione. (segue) (Com)