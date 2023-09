Lazio: Sabatini (Fd'I), bene via libera a legge su circolazione crediti fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio tutti i consiglieri - aggiunge Sabatini -, di maggioranza e opposizione, per la costruttiva discussione e per il contributo offerto attraverso la presentazione degli emendamenti, segno evidente di un interesse intorno a un tema che vede in serio rischio il futuro di molte imprese della nostra Regione a causa della crisi generata dai crediti incagliati. Credo sia stato molto importante aver lanciato un segnale agli operatori economici in difficoltà, dimostrandogli la nostra vicinanza, ma soprattutto la volontà di intervenire concretamente per sbloccare una situazione di grande incertezza che rischia di avere forti ricadute sia in termini economici che occupazionali. Spiace – conclude - che le forze politiche di opposizione si siano astenute sulla votazione finale ed auspico adesso una proficua collaborazione per poter licenziare celermente la proposta di legge in Aula". (Com)