Pnrr: Michetelli (Pd), Governo e Regione Lazio rispondano su taglio fondi Roma

- Approvato in Assemblea Capitolina "la mozione a prima mia firma con cui chiediamo a Governo e Regione Lazio di impegnare fondi sostitutivi per i progetti capitolini del Pnrr definanziati da Meloni e dalle destre. Nonostante Roma abbia rispettato pienamente gli obiettivi del cronoprogramma, la Capitale viene penalizzata con il taglio di fondi a progetti di mobilità, cultura e, in particolare, di riqualificazione di territori periferici, come Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca". Così in una nota la consigliera capitolina dem Cristina Michetelli, vicepresidente della Commissione speciale Pnrr. "Le politiche securitarie non producono sicurezza se non sono accompagnate da rigenerazione urbana, servizi, cultura e bellezza. L'amministrazione Gualtieri sta investendo bene i fondi del Giubileo, quelli del Pnrr e tutte le risorse a disposizione, aprendo ogni giorno nuovi cantieri. Forse proprio perché stiamo lavorando bene veniamo bloccati. La Regione Lazio ha già respinto una richiesta del Partito Democratico che chiedeva conto della mancata previsione di questi fondi. L'assenza di risposta di Governo e Regione impediscono ai romani e alle romane di vedere migliorata la loro citta", conclude. (Com)