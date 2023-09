Nagorno-Karabakh: Pashinyan, pronti ad accogliere 40.000 famiglie dalla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia si prepara per accogliere 40 mila famiglie provenienti dal Nagorno-Karabakh. A renderlo noto il premier armeno, Nikol Pashinyan. "Ieri ho ricevuto informazioni che sono in corso lavori per accogliere 40 mila famiglie dal Nagorno-Karabakh in Armenia", ha detto Pashinyan in un videomessaggio trasmesso sui suoi profili social. Secondo la parte armena, nella regione di Nagorno-Karabakh vi sono 120 mila abitanti. Il premier ha anche ricordato di aver già incaricato il governo di iniziare i preparativi per accogliere in Armenia "possibili rifugiati" dalla regione. "Vorrei sottolineare che attualmente non esiste un pericolo diretto per la popolazione civile del Nagorno-Karabakh", ha concluso Pashinyan. (Rum)