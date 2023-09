Energia: Bonelli (Avs), stangata per famiglie di 10 milioni, da Pichetto parole stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo stupefacenti le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin circa i timori che la fine del servizio di maggior tutela per il settore elettrico e il gas, previsto da gennaio 2024, possa arrecare un danno economico agli utenti e alle famiglie. Il problema è che se ne accorge solo adesso, quando tra poche settimane 10 milioni di famiglie passeranno al mercato libero. L'ipotesi di una proroga di appena qualche mese è insufficiente e sbagliata". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, che prosegue: "Nel settore gas, rischia di arrivare una vera e propria stangata. Con i prezzi del gas in corso, gli utenti a servizio di maggior tutela si ritroverebbero con delle bollette decisamente più care. Attualmente la materia prima gas, nel servizio di maggior tutela, ha un prezzo di 0,40 euro al metro cubo. I prezzi al metro cubo nel mercato libero si collocano tra 0,70 e 1,60 euro al metro cubo: un raddoppio o una triplicazione dei prezzi per le famiglie", conclude. (Com)