Caro-affitti: Di Marco (M5S) su fondi morosità, FDI e Lega giocano sulla pelle dei cittadini

- In Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia "abbiamo assistito all’ennesimo nulla di fatto. Il centrodestra ha affossato la mozione attraverso cui le minoranze chiedevano di aprire un’interlocuzione con il Governo nazionale, al fine del ripristino dei fondi per il sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole". Lo dice Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Lombardia. "Un tema di cui il M5S si era già occupato in primavera, quando aveva interrogato nel merito l’Assessore regionale alla casa - aggiunge Di Marco - quanto deciso dal Governo nazionale è per noi inaccettabile e rappresenta l’ennesimo colpo inferto dalla destra, alle possibilità economiche delle famiglie in difficoltà". "Ancora una volta il centrodestra si è confermato sordo alle esigenze di chi si trova in difficoltà, magari per colpe che non gli appartengono, come ad esempio l’aumento spropositato del costo della vita che ha colpito indistintamente tutti da quando la destra guida il Paese. Il M5S non si arrenderà. Andremo fino in fondo e porteremo di nuovo la questione in Aula dove, attraverso il proprio voto, ogni Consigliere sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità davanti ai cittadini", ha concluso Di Marco. (Com)