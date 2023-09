Usa: Rupert Murdoch annuncia dimissioni da Fox e News Corp, sarà sostituito dal figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario australiano Rupert Murdoch, 92 anni, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di presidente di Fox Corporation e News Corp, a partire da metà novembre. In una nota ai dipendenti, Murdoch ha dichiarato che sarà sostituito dal figlio, Lachlan, rimanendo comunque presidente emerito delle due compagnie. “Per tutta la mia vita professionale, mi sono occupato di attualità e di idee, e questo non cambierà: tuttavia, ritengo sia arrivato il momento di dedicarmi a nuovi ruoli, essendo consapevole del talento dei nostri dipendenti”, si legge nella nota. (Was)