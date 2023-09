Municipio Roma XIII: ok da Consiglio a parco giochi in memoria di Michelle Causo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michelle Maria Causo "la giovane di Torrevecchia ritrovata morta dentro un sacco della spazzatura lo scorso 28 giugno, avrà un parco giochi in sua memoria". Lo affermano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia del Municipio Roma XIII, Marco Giovagnorio e Simone Mattana, che hanno presentato la mozione in Consiglio. "Lo ha deliberato oggi all'unanimità, il Consiglio del Municipio - spiegano -. L'intitolazione di un'area giochi alla memoria di Michelle deve rappresentare un punto di partenza nel percorso di sensibilizzazione, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, contro la violenza in genere e di genere", sottolinea Giovagnorio. "L'area giochi identificata si trova in via Francesco Giovanni Commendone, esattamente dietro alla casa della famiglia di Michelle, a ridosso del quartiere popolare cosiddetto Bronx - conclude Mattana -. Un luogo dove ci sia spazio per la vita con l'obiettivo di onorare il ricordo di una giovane che la crudeltà umana ha strappato da questa terra". (Com)