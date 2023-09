Fvg: assessore Attività produttive, su no ad acciaieria Aussa Corno decisione trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa dalla regione Friuli Venezia Giulia, contraria alla manifestazione di interesse per la realizzazione di un’acciaieria nella zona dell’Aussa Corno, è stata presa in modo "trasparente e coerente". Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, durante l'audizione in merito al futuro dell'area industriale. "Dopo aver ricevuto una manifestazione d'interesse privata, sono stati prontamente coinvolti i territori interessati, le cui istanze e segnalazioni sono state attentamente considerate. Inoltre, sono stati predisposti degli studi di approfondimento, per valutare il possibile impatto ambientale, economico e sociale dell'insediamento. Soltanto di fronte alle evidenze di questi studi è stato possibile maturare una decisione che fosse supportata da dati scientifici ed esatti", ha aggiunto. L’assessore ha spiegato che a motivare la decisione è stata la valutazione di "problematiche di natura urbanistica e infrastrutturale": per i dragaggi e per il consolidamento dei terreni si prevedeva infatti una stima economica preliminare di circa 170 milioni di euro, a cui aggiungere il potenziamento dello scalo ferroviario dal costo stimato di oltre 50 milioni di euro e la realizzazione di un secondo accesso viario alla zona industriale. "Soltanto le opere di infrastrutturazione - ha chiarito Bini - comporterebbero un impatto per le casse della Regione ben superiore ai 250 milioni di euro e tempistiche di realizzazione dilatate nel tempo. Conseguenze a tal punto rilevanti da far prediligere altre tipologie di investimento". (Frt)