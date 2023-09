Roma: allarme al ministero per un pacco, parte il fuggi fuggi ma è una scatola di biscotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è temuto un attacco ecoterroristico ma, a seminare il panico al ministero dell’Ambiente in via Cristoforo Colombo a Roma, oggi pomeriggio, è stato un pacco di biscotti: per lo più integrali. Alle 15:30 circa, un corriere ha consegnato un pacco alla vigilanza. L’allerta è alta perché la sede ministeriale più volte è stata oggetto di imbrattamenti da parte di giovani ambientalisti. Inizialmente sembrava tutto normale ma il passaggio del pacchetto allo scanner ha innescato alcuni sospetti. Non è ben chiaro che cosa abbiano visto i vigilanti o come la notizia del pacco sospetto si sia propagata tra i dipendenti della struttura, fatto sta che in pochi minuti il ministero si è svuotato: i lavoratori se la sono data a gambe nel dubbio. All’arrivo delle forze dell’ordine la sede era quasi del tutto evacuata e sono iniziate le indagini per stabilire il contenuto della confezione. In breve tempo gli investigatori sono risaliti alla ditta di dolciumi che l’aveva spedita che, contattata, ha confermato la spedizione del pacco e che all’interno c’erano innocui biscotti dietetici e un libro con una ricetta per farli. Tutto, quindi, è tornato alla normalità e i dipendenti sono rientrati alle loro scrivanie.(Rer)