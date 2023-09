Intercettazioni: Barelli (FI), lotta alla criminalità tutelando i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "sostiene la lotta alla criminalità, alle mafie, con ogni mezzo, e quindi anche con l'uso delle intercettazioni e dei famosi trojan. In una interlocuzione che c'è stata con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e con le altre forze del centrodestra, sono stati approvati tre emendamenti che da una parte mantengono alto il livello di guardia nei confronti della mafia e della criminalità, dunque con l'utilizzo delle intercettazioni, ma dall'altra parte devono tutelare e garantire i cittadini da una attività invasiva che non sarebbe giustificabile". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, in merito ai tre emendamenti presentati da FI, appunto sull'uso delle intercettazioni, al decreto recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica amministrazione, all'esame delle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Il provvedimento arriverà in Aula, a Montecitorio, martedì prossimo 26 settembre. (Rin)