Lombardia: Lucente su camion caduto in scarpata, cordoglio alla famiglia

- Questa mattina nei pressi di Marone, in provincia di Brescia, un incidente stradale ha causato la morte di un uomo. Il camion del cinquantenne è precipitato sulla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, per poi terminare nella scarpata sottostante. Subito è stata sospesa la circolazione dei treni. Trenord ha approntato dei bus sostitutivi tra le stazioni di Marone e Pisogne-Zone. Attualmente sono in corso delle verifiche da parte dei tecnici di Ferrovie Nord e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la linea ferroviaria. "Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza ai familiari dell'autista che ha perso la vita in un drammatico incidente" ha dichiarato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile. "Ho seguito sin da subito l'evolversi della situazione, rimanendo in costante contatto con tecnici e dirigenti di Trenord, FN, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco. Grazie all'immediato intervento dei soccorritori è stato possibile mettere in sicurezza la sede stradale e il tratto ferroviario coinvolto dall'incidente" ha proseguito Lucente. "Una collaborazione che ha permesso a Trenord - ha concluso l'assessore - di informare tempestivamente i viaggiatori dei disagi sulla linea e di approntare bus sostitutivi per i viaggiatori. Un'attività sinergica che ha impegnato tutti gli enti coinvolti e che ha permesso di rispondere in tempi celeri all'emergenza". (Com)