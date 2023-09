Yemen: capo Consiglio presidenziale all’Onu, Arabia Saudita ed Emirati hanno impedito collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le posizioni assunte dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti nella crisi in Yemen hanno “impedito il collasso delle istituzioni statali”. Lo ha dichiarato il capo del Consiglio presidenziale dello Yemen, Rashad al Alimi, nel suo discorso durante la 78esima Assemblea generale Onu, in corso a New York. “Qualsiasi iniziativa di pace o misura di rafforzamento della fiducia deve raggiungere risultati tangibili e immediati per alleviare le sofferenze del popolo yemenita”, ha proseguito Al Alimi, sottolineando che "qualsiasi inazione da parte della comunità internazionale o il trattamento degli Houthi come autorità di fatto renderà la violazione delle libertà, un comportamento impossibile da eliminare". Il capo del Consiglio presidenziale ha spiegato che gli i ribelli filo-iraniani Houthi hanno recentemente intensificato i loro attacchi prendendo di mira le linee di navigazione marittima nel Mar Rosso e il Golfo di Aden. “Gli Houthi continuano a destabilizzare la sicurezza e la stabilità della regione, minano gli sforzi per calmare la situazione e ostacolano gli sforzi per rinnovare la tregua”, ha concluso Al Alimi. (Res)