Fvg: assessore Attività produttive, si punta su insediamenti tecnologici a basso impatto ambientale in Aussa Corno

- Un insediamento leggero, ad alto valore tecnologico e basso impatto ambientale. Dopo il no all’acciaieria, è questa la direzione che prediligerà in futuro la regione Friuli Venezia Giulia per l’area industriale dell’Aussa Corno, secondo quanto affermato oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, durante l'audizione in commissione consiliare. Bini ha ricordato che per l'infrastrutturazione dell'area la Regione ha già stanziato 20 milioni di euro e punta a “favorire nuovi insediamenti con un approccio che dovrà essere equilibrato, armonico e coerente con le valenze ambientali tipiche del luogo”. Per il futuro, dunque, si prevede di prediligere “tipologie di insediamento leggere, orientate ad un alto valore tecnologico e ad un basso impatto ambientale. Ciò dovrà andare di pari passo con il potenziamento delle strutture e lo sviluppo delle marine in chiave turistica, portando avanti quella virtuosa capacità di coabitazione che da sempre contraddistingue l'area”, ha concluso l’assessore. (Frt)