Usa: da gruppo bipartisan nuova proposta per estendere i finanziamenti al governo

- Un gruppo di 64 deputati bipartisan ha annunciato una nuova proposta per estendere i finanziamenti al governo federale, per evitare un blocco delle attività amministrative a fine mese. La proposta rappresenta una alternativa a quella presentata nei giorni scorsi dai conservatori alla Camera dei rappresentanti. Lo schema presentato oggi prevede una estensione dei finanziamenti al governo federale fino all’11 gennaio del prossimo anno. In questo modo, il Congresso avrebbe tre mesi in più per trovare un accordo su tutti gli stanziamenti: una tempistica più lunga rispetto a quella proposta dai repubblicani, che prevede una estensione fino al 31 ottobre. “Il buon senso deve prevalere sull’estremismo: è in questo modo che si dovrebbe lavorare a Washington”, ha detto in una nota il deputato democratico Josh Gottheimer, co-presidente del caucus che ha presentato la nuova proposta, con la quale verrebbe approvata anche la richiesta di 24,1 miliardi di dollari avanzata dalla Casa Bianca per ulteriori aiuti all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. (Was)