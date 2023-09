Germania: ministero Economia esamina partecipazioni cinesi in aziende tedesche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco sta esaminando 12 partecipazioni di investitori cinesi previste in aziende della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato un documento del dicastero indirizzato alla commissione Economia del Bundestag. Su un totale di 40 possibili ingressi di società straniere in quelle tedesche, le partecipazioni cinesi costituiscono la maggioranza. Seguono possibili investitori provenienti dagli Stati Uniti con dieci casi e dagli Emirati Arabi Uniti con cinque. Con riferimento alle previste partecipazioni cinesi, gli investimenti pianificati riguardano i settori dell'ingegneria meccanica, della tecnologia informatica e della comunicazione, nonché sanità, metalli e acciaio, mezzi di informazione, energia e aerospaziale. Su nove casi che coinvolgono investitori cinesi, è già stata avviata una “indagine approfondita”. Questa procedura scatta al termine di un esame preliminare se non si può escludere una lesione alla sicurezza e all'ordine pubblico in Germania. Al termine del processo di revisione approfondita, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima può vietare la partecipazione se osserva un tale pericolo. Il titolare del dicastero, Robert Habeck, ha più volte espresso preoccupazione per gli investimenti cinesi in Germania. L'esponente dei Verdi teme, infatti, la fuga di conoscenze e il possibile accesso della Cina alle infrastrutture critiche del suo Paese. Nel documento per la commissione Economia del Bundestag, il dicastero sottolinea che la Germania è una piazza aperta agli investimenti. Tuttavia, è necessari garantire che “gli investimenti diretti esteri non abbiano un impatto negativo sull’ordine pubblico o sulla sicurezza”. (Geb)