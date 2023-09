Medio Oriente: Sce Campidoglio, approvata nostra mozione per liberazione Khaled

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea Capitolina, nella seduta di oggi "ha approvato una mozione presentata dal gruppo consiliare di Sinistra civica ecologista con cui si chiede di sostenere la famiglia di Khaled El Qaisi, lo studente italo-palestinese ingiustamente detenuto dal 31 agosto 2023 presso il centro di Petah Tikva. Il prolungamento di altri 11 giorni della sua detenzione segnala un ulteriore aggravamento della situazione ed è per questo che riteniamo che le autorità italiane debbano prendere posizione di fronte a una incomprensibile detenzione ai danni di un cittadino italiano". Così in una nota i consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista Michela Cicculli e Alessandro Luparelli. (Com)