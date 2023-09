Export: Ricci (Sace), grande fattore di crescita con sostenibilità e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Export, sostenibilità e innovazione “sono tre grandi fattori di crescita e, insieme, si rafforzano l'uno con l'altro". Lo ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace, in occasione dell'Abruzzo Economy Summit. "Lo conferma l'esperienza che noi di Sace abbiamo al fianco delle Pmi e delle imprese: l'Abruzzo ha una economia molto orientata all'export e le Pmi e le imprese abruzzesi stanno largamente investendo in efficienza e sostenibilità energetica. Solo nell'ultimo anno, noi di Sace abbiamo accompagnato i piani di crescita di 1.000 imprese e Pmi abruzzesi, tra supporto all'export, alla liquidità e agli investimenti in sostenibilità e innovazione. Lo abbiamo fatto offrendo sia il supporto finanziario di Sace sfiorando il miliardo di euro, sia soprattutto l'accompagnamento di Sace con iniziative di formazione, business matching", ha aggiunto. (Rin)