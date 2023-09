Migranti: Scalfarotto (Iv), Meloni all'Onu fa perdere credibilità al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il discorso di Meloni fa perdere credibilità al nostro Paese: l'Onu non si è affatto girata dall'altra parte. Quando le Nazioni unite hanno provato a fare accordi, come a Marrakesh nel 2018 con il Global migration compact, è stata la destra italiana, con Conte premier, Salvini vice e voto decisivo di Giorgia Meloni, a dire no". Lo ha detto il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto al Tgcom24. "Bene investire in Africa, ma del piano Mattei non si è vista traccia. Dobbiamo piuttosto utilizzare il fenomeno migratorio gestendolo con intelligenza: essere più capaci nell'accoglienza e avere una strategia non allarmistica, posto che abbiamo meno richiedenti asilo di un Paese come l'Austria che non arriva a 9 milioni di abitanti. La soluzione – aggiunge Scalfarotto - non è tenere le persone 18 mesi in un Cpr, cioè sostanzialmente in un carcere, e poi rilasciarle senza essere integrate, perché tanto non saranno rimpatriate. Se si pensa di risolvere il problema in questo modo, non credo proprio che ci si riesca". (Rin)