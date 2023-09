Femminicidio: Bonetti (Az), governo taglia fondi per sostenere economicamente donne che denunciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Le donne per essere libere di denunciare devono essere sostenute nella loro autonomia economica". Lo ha detto Elena Bonetti, a margine della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne al Senato. "Grazie a un intenso lavoro fatto durante gli anni da ministra con Lucia Annibali, abbiamo portato avanti la misura del reddito di libertà. Noi - ha spiegato - abbiamo investito 12 milioni di euro per garantire alle donne vittime di violenza un'autonomia economica: 400 euro al mese per 12 mesi. Sono 2.500 le donne che hanno potuto usufruire di questa misura. L'attuale governo ha ridotto a 1.850.000 euro il fondo: vuol dire 385 donne all'anno - meno della metà di quelle che venivano invece sostenute negli anni del nostro governo. Non è accettabile. Noi chiediamo che vengano investiti 10 milioni di euro: 6 milioni di euro per rendere strutturale, anno per anno, il reddito di libertà, aumentandolo anche a 500 euro al mese - vuol dire aiutare almeno 1.000 donne all'anno; e 4 milioni per rafforzare lo strumento del microcredito di libertà, che sempre noi abbiamo introdotto con un primo fondo di 3 milioni di euro, per sostenere progetti di formazione e inserimento lavorativo di queste donne. Chiediamo al Governo di rendere strutturale queste misure a partire dalla prossima legge di Bilancio. Si tratta di 10 milioni di euro che - ha concluso Bonetti - garantiscano un futuro di libertà, anche economica, alle donne vittime di violenza".(Rin)