Lazio: Bertucci (Fd'I), approvata in commissione bilancio proposta legge su circolazione crediti fiscali

- Quanto realizzato in Commissione Bilancio "rappresenta un grande lavoro. L'eventuale acquisto dei crediti fiscali provenienti dal 110, dunque l'efficientamento energetico, che sono stati maturati nella Regione Lazio, rappresenta la volontà della nostra Regione di offrire una boccata d'ossigeno a quelle imprese e a quegli istituti di credito, attraverso un contributo sostanziale ed importante all'economia reale dei nostri territori". Lo si legge in una nota di Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. La proposta di Legge regionale n.72 del 12 settembre 2023 a cui Bertucci fa riferimento è concernente a "disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Nello specifico la pdl fa riferimento ai crediti fiscali derivanti dagli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. "Ringrazio l'assessore Righini per la sua presenza, a riprova dell'importanza della proposta di legge approvata, che vede Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d'Italia, primo firmatario", spiega Marco Bertucci. (segue) (Com)