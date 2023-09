Lazio: Bertucci (Fd'I), approvata in commissione bilancio proposta legge su circolazione crediti fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione si è astenuta. "Ho trovato poco concrete le motivazioni con cui l'opposizione ha spiegato la sua astensione sul voto finale. Come ha già spiegato durante la seduta Daniele Sabatini e come ha confermato l'assessore Righini, questo provvedimento riguarda il pregresso, il futuro è all'esame del governo di Giorgia Meloni, che sa già perfettamente come operare", prosegue il consigliere di Fratelli d'Italia. Resta l'importanza della proposta di legge approvata dalla commissione. "La conferma della vicinanza della Regione all'economia ed al settore produttivo in generale: l'intento quello di tendere una mano alle aziende del Lazio, che operano nella nostra Regione e che hanno, o hanno avuto, cantieri attivi qui, proponendo l'acquisto dei loro crediti fiscali. Parliamo di crediti bloccati a livello nazionale su questo tema: per questo intendiamo dare respiro alle aziende con questa proposta di legge". (Com)