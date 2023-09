Brasile-Italia: ambasciatore Azzarello insignito della cittadinanza onoraria di Niteroi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niteroi è l'unica città brasiliana a essere stata fondata da un indigeno nel 1573, in seguito è stata capitale dell'impero portoghese e ancora dello stato di Rio de Janeiro. Il sindaco Axel Grael si è distinto in ambito Onu, promuovendo il concetto di città non solo intelligente, ma anche inclusiva. L'ambasciatore Azzarello ha firmato il 22 maggio scorso un accordo con il Sindaco. Niteroi, dove risiede una importante comunità italiana, sta celebrando il suo 450mo anniversario della fondazione. (segue) (Brb)