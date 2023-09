Usa: Cisco annuncia accordo da 28 miliardi per acquisire la società di software Splunk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Cisco, specializzata nella produzione di dispositivi di rete, ha annunciato un accordo per acquistare la società di software Splunk, per 28 miliardi di dollari. L’offerta da 157 dollari per azione rappresenta un premio pari ad oltre il 31 per cento rispetto alle ultime quotazioni registrate dai titoli di Splunk, e dovrebbe determinare un incremento di quattro miliardi per i proventi ricorrenti annuali di Cisco. L’amministratore delegato della multinazionale, Chuck Robbins, ha affermato durante una call con gli investitori che l’operazione “aiuterà i nostri clienti nell’individuazione, nella prevenzione e nella risposta ad eventuali minacce”. (Was)