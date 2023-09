Milano: in Piazza Mirabello il giardino dedicato a Mariangela Melato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Milano, la sua città, le ha reso omaggio intitolandole un luogo speciale tra Brera e il vecchio quartiere San Marco dove era nata e cresciuta abitando in una casa di ringhiera affacciata sul giardino di piazza Mirabello. Da questo pomeriggio quel giardino porterà il nome della indimenticabile "Mariangela Melato". Sono passati dieci anni dalla scomparsa della celebre attrice, interprete di numerosi personaggi a teatro, sua grande passione, e al cinema, sua grande sfida per la quale da Milano si era trasferita a Roma. Una carriera unica scandita da successi e riconoscimenti alla sua straordinaria e indiscussa bravura. Una milanese elegante e ironica, educata in una famiglia semplice e dedita al lavoro: la mamma sarta e il padre austriaco naturalizzato italiano, vigile urbano. A Milano lavora come commessa e vetrinista alla Rinascente e studia all'Accademia dei Filodrammatici prima di iniziare un lungo percorso tra teatri e compagnie, l'incontro con registi e attori, compagni di una vita. Alla cerimonia di inaugurazione del giardino Mariangela Melato hanno partecipato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e la sorella minore, anche lei attrice, Anna Melato. Insieme a loro, parenti e tanti amici tra cui il musicista Ricky Gianco.