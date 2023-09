Milano: in Piazza Mirabello il giardino dedicato a Mariangela Melato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certo che Mariangela Melato avrebbe apprezzato la scelta di dedicarle un luogo proprio qui, tra vie e case e teatri che conosceva bene - ha commentato il Sindaco Sala -. È stata un'artista vera e una milanese autentica, icona della sua città e della sua storica scuola teatrale. Intitolarle questo giardino è uno dei modi con cui vogliamo ricordarla, un dono che facciamo a tutti i cittadini e a tutte le cittadine che come noi l'hanno amata e apprezzata". Mariangela Melato era nata a Milano il 19 settembre 1941. Scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013, nello stesso anno è stata iscritta con il suo nome tra gli Illustri e Benemeriti della città al Famedio del Cimitero Monumentale. Sempre nel 2013 è stato intitolato a lei il Piccolo Teatro Studio di via Rivoli 6, dove è presente anche la scuola di teatro dedicata a Luca Ronconi, regista che la diresse nel celebre "Orlando furioso", consacrandola definitivamente come diva del teatro italiano e internazionale. Nel 1979 il Comune di Milano le ha conferito la Medaglia d'Oro di Civica benemerenza a ulteriore sigillo del suo legame con Milano. (Com)