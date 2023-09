Fvg: M5s e Avs, grave escludere cittadini da discussione su acciaieria Aussa Corno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dure proteste dell’opposizione oggi, culminate nell’abbandono dell’aula da parte della consigliera del Movimento cinque stelle Rosaria Capozzi, durante la discussione sul futuro della zona industriale dell’Aussa Corno nella seduta congiunta della II e IV commissione in Consiglio regionale. Alleanza verdi e sinistra e M5s hanno protestato contro la decisione di non autorizzare la partecipazione alla seduta dei comitati spontanei nati per difendere la laguna di Marano e Grado dal progetto di costruzione di un’acciaieria, firmatari di una petizione che ha raccolto circa 24 mila firme. "Essendo l'aula la sede democratica per parlare e confrontarsi sui temi di interesse generale e soprattutto per il bene dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, reputo grave l'assenza di una parte importante del tavolo", ha affermato in una nota la consigliera di Avs, Serena Pellegrino. "Abbiamo deciso di non partecipare a una commissione che ha estromesso arbitrariamente 24 mila cittadini firmatari della petizione presentata al presidente del Consiglio regionale – le ha fatto eco la pentastellata Capozzi - petizione con cui è stata espressa la volontà popolare di difendere la Laguna di Marano e Grado. Inoltre alla Commissione non sono stati invitati anche enti che hanno partecipato ai tavoli su questo progetto negli ultimi 15 mesi". (Frt)