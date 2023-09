Cina-Giappone: Pechino, nostre ambasciate ricevono telefonate “moleste” da numeri giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata e i consolati cinesi in Giappone hanno recentemente ricevuto “una raffica di chiamate moleste da numeri interni al Giappone, che hanno seriamente disturbato il normale funzionamento” delle sedi diplomatiche. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning nella conferenza stampa odierna, dopo le indiscrezioni della stampa giapponese sulle telefonate fastidiose ricevute dall’ambasciata giapponese a Pechino a causa della questione delle acque di Fukushima. “La Cina si impegna a proteggere la sicurezza, i diritti e gli interessi legittimi delle missioni diplomatiche e consolari straniere e dei cittadini stranieri in Cina in conformità con la legge”, ha assicurato la portavoce, esortando il Giappone a “garantire la sicurezza dell’ambasciata e dei consolati cinesi e di istituzioni, aziende e cittadini cinesi, compresi i turisti, in Giappone”. (segue) (Cip)